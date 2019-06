Um grande incêndio estava sendo combatido nesta sexta (21) em uma refinaria de petróleo na Filadélfia, nos Estados Unidos, com o saldo de cinco feridos, de acordo com informações de funcionários do local. O incêndio, no complexo de refino Philadelphia Energy Solutions, apesar de ativo, está controlado, e a fumaça podia ser avistada a quilômetros de distância.

Deixe seu comentário: