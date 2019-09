Incêndio deixa cerca de 15 mil animais mortos em aviário em Farroupilha

Um incêndio, na noite de sexta-feira (30), deixou cerca de 15 mil pintinhos mortos em Farroupilha, na Serra do Rio Grande do Sul, segundo informações do Corpo de Bombeiros da cidade. O fato ocorreu na Linha Sertorina, no interior do município.

O proprietário do aviário ligou para os bombeiros por volta das 21h, relatando o incêndio. Ao chegar no local, o aviário já estava totalmente consumido pelas chamas.

Dois caminhões foram usados no combate às chamas e cerca de 7 mil litros de água foram necessários para controlar o incêndio. Além da equipe de Farroupilha, uma de Bento Gonçalves foi encaminhada para atender a ocorrência.

As causas do incêndio ainda vão ser apuradas.