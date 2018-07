Pelo menos 39 barcos pesqueiros foram queimados em um incêndio que começou na madrugada desta segunda-feira (9) no porto de Benoa, na ilha de Bali, na Indonésia, que fica na capital da província de Denpasar. As autoridades descartaram que tenha havido mortos ou feridos no incêndio. As embarcações pertenciam a três companhias e outras eram de particulares.