Incêndio destrói casa e assusta moradores da Cohab na madrugada dessa sexta-feira

Um incêndio destruiu um puxado, na Rua Júlio Teixeira, N° 201, bairro Cohab-Cavalhada, zona sul de Porto Alegre, na madrugada desta sexta (29). O fogo teve início às 23h54, em uma estrutura de madeira construída em cima de um minimercado. Ninguém se feriu.

As chamas se espalharam rapidamente e atingiram uma árvore próxima. Ao perceber a situação, os moradores se mobilizaram para tentar controlar o incêndio. Com o auxílio de uma mangueira ligada à um apartamento, a vizinhança acessou o terreno da Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, que fica ao lado do local, e começaram a tentar apagar as chamas.

Com sucesso, o fogo foi controlado pelos populares logo depois da meia-noite. A 00h05, o primeiro caminhão de bombeiros chegou ao local, assumindo o controle da ocorrência.Quatro minutos depois, um segundo caminhão e uma viatura da corporação chegaram à Rua Júlio Teixeira.

O Tenente Ramos, do 1° Batalhão de Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, explicou que o incêndio teve início na parte de madeira. “A princípio essa parte de madeira foi construída improvisada, e a rede elétrica provavelmente tenha dado algum curto-circuito. Queimou somente a parte de madeira e o restante está a salvo”. O Tenente confirma que não houve nenhum ferido e o dano foi somente na estrutura de madeira, no lado externo do prédio.

A estrutura consumida pelas chamas foi construída na parte de cima do mercado Fenix. O estabelecimento não foi danificado pelo incêndio. Os donos do comércio, Ana Born e André Silveira, não moram no bairro, e foram avisados do incêndio por telefone. “Ligaram avisando. Estavam falando que tava pegando fogo aqui (mercado). Ainda bem que não, graças à Deus”, afirmou André Silveira. “Eu nem sei o que aconteceu. Só me ligaram avisando que tava pegando fogo, e quando eu cheguei já tinham apagado”, disse Ana Born.

Moradores do bairro ajudaram no combate ao incêndio. “Eles ligaram a mangueira, subimos no telhado do mercado, e seguimos apagando o fogo por partes”, explicou MC Gudinho. “Nós fomos até onde tinha a SAMU lá de carro (Unidade da Samu – Rua Xavier da Cunha, N° 800). Não tinha bombeiro, não tinha SAMU, não tinha nada na Cavalhada. Fui até a Cruzeiro e não tinha ninguém também. Então voltei pra tentar apagar o fogo. Na hora do pavor a gente sobe e quebra telha, tudo é família. É como a comunidade, todo mundo é unido”, afirma Gerun Machado.

Veja como ficou o local após o incêndio na manhã da sexta-feira (29):

