Incêndio destrói casa na zona Sul de Porto Alegre

Um incêndio destruiu uma casa na zona Sul de Porto Alegre no final da tarde desta quinta-feira (24). O imóvel, localizado na rua Antônio João Brugnera, queimou totalmente. Ninguém ficou ferido.

A fumaça, que por volta das 18h era alta, chamou a atenção de quem estava nas imediações da Rede Pampa e da UniRitter.

De acordo com o 1º Tenente Maier, oficial de serviço do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, foram necessárias equipes de duas unidades, Açorianos e Teresópolis, e 10 mil litros de água para apagar o fogo. O dono da casa estava dormindo quando o fogo começou. Ele teria conseguido tirar apenas o colchão do imóvel. A causa exata não foi determinada. “A princípio relacionada ao fato da pessoa ser uma acumuladora”, informou.