Um incêndio de causas ainda desconhecidas destruiu na madrugada desta quinta-feira (12) o prédio da Marinha do Chile na Antártica, informou o órgão. Conforme a nota, apesar dos esforços, não foi possível conter o fogo, que arrasou completamente o local, que fica na Ilha do Rei George, a maior do arquipélago Shetland do Sul, a 4 mil quilômetros de Santiago.

