Incêndio destrói restaurante no bairro Tristeza, na Zona Sul de Porto Alegre

Um incêndio atingiu o restaurante Mestre Parrillero, no bairro Tristeza, na Zona Sul de Porto Alegre, na madrugada desta sexta-feira (14). As chamas chegaram a quase 30 metros de altura e destruíram o estabelecimento, localizado na esquina da avenida Wenceslau Escobar com a rua Doutor Barcelos, conforme o Corpo de Bombeiros.

Alguns moradores da região tiveram que deixar as suas casas por segurança enquanto o incêndio era combatido. Ninguém ficou ferido. As causas do fogo serão investigadas. O incêndio teria iniciado na parte frontal do restaurante, onde havia um forno.

