Um incêndio em uma casa de idosos deixou 10 mortos na madrugada desta terça-feira (14) em Chiguayante, no Chile. Todos os mortos eram mulheres que dormiam no mesmo quarto. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Outras três idosas que dormiam no mesmo quarto foram resgatadas com vida. Uma outra pessoa ficou ferida e foi transportada a um hospital local.

