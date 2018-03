Ao menos 24 pessoas morreram nessa sexta-feira no incêndio que destruiu um centro de recuperação de dependentes químicos de Baku, capital do Azerbaijão (na região do Cáucaso, entre o Leste Europeu e o Sudoeste Asiático). Conforme o governo local, ainda não se sabe a causa das chamas que atingiram a unidade, localizada em um antigo edifício térreo.

