Um incêndio na madrugada de domingo (11) deixou 5 crianças mortas em uma creche na cidade de Erie, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. As vítimas tinham idades variando de 8 meses a 7 anos, de acordo com informações do corpo de bombeiros da região. O dono da creche também foi levado a um hospital, e um vizinho ficou ferido. As autoridades investigam as causas do incidente.