Um incêndio de grandes proporções atingiu uma estação de trem em Jeddah, na Arábia Saudita, no domingo (29), informaram autoridades locais. Ao menos cinco pessoas ficaram feridas. Rolos de fumaça escura saíam da estação da linha ferroviária de Haramain por até quatro horas depois do início do incêndio. Bombeiros tiveram de usar helicópteros com água para tentar controlar as chamas.