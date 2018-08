Incêndio em hotel no nordeste da China deixa ao menos 18 pessoas mortas

Ao menos 18 pessoas morreram neste sábado e outras 19 ficaram feridas por conta de um incêndio ocorrido em um hotel spa na cidade de Harbin, no nordeste da China, informou a televisão estatal chinesa CCTV.

O incêndio começou às 4h36 (hora local) no hotel Beilong Hotspring Leisure por motivos que ainda desconhecidos, e mais de 100 bombeiros trabalharam durante mais de três horas até extinguir o fogo.

As autoridades chinesas asseguraram que já iniciaram a investigação para esclarecer a tragédia e que os feridos foram levados para hospital onde recebem assistência médica. Em imagens transmitidas pela CCTV, pode-se observar que vários edifícios do complexo hoteleiro ficaram totalmente carbonizados, afetando uma área de aproximadamente 400 metros quadrados.

Harbin, capital da província de Heilongjiang, na fronteira com a Rússia, é conhecida por abrigar no inverno o Festival de Gelo e Neve, o maior deste tipo no mundo. A cidade costuma receber a cada inverno, mais de 1 milhão de turistas, na sua maioria chineses, atraídos pelas colossais estátuas de água congelada e neve com forma de templos, palácios ou budas.

As medidas de segurança contra incêndios em imóveis na China foram colocados em dúvida em muitas ocasiões, especialmente após a morte de 19 pessoas, entre eles oito crianças, em um incêndio em um edifício ao sul de Pequim ocorrido em dezembro do ano passado.

