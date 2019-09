Os bombeiros conseguiram apagar o grande incêndio em uma fábrica de produtos químicos do Norte da França, que provocou o fechamento de escolas e um alerta sobre a possível contaminação do rio Sena, de acordo com a France Presse. O incêndio não deixou vítimas, mas criou uma nuvem de fumaça de 22 km sobre a cidade de Rouen, que tem 500 mil habitantes.