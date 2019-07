Incêndio em lar de idosos na capital deixa quatro feridos

Um lar de idosos na zona leste da capital pegou fogo, deixando quatro pessoas gravemente feridas. O incêndio começou na sala de estar, onde os idosos assistiam TV, mas ainda não se sabe que desencadeou o acidente.

O imóvel, localizado na rua Albílio Azambuja, abriga 11 pessoas. Destas, duas mulheres e um homem, ambos com idade avançada, precisaram ser levados ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). A outra ferida trabalha como técnica de enfermagem no local e ajudou a conter as chamas e a retirar todos do prédio.

As três mulheres receberam atendimento emergencial e estão no setor que recebe pacientes em estado grave. O homem, que está mais estável, recebe atendimento regular. Os familiares foram orientados a buscar os idosos no lar, enquanto forem realizadas as investigações e limpeza do ambiente.

