Pelo menos 42 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas no Zimbábue em decorrência de um incêndio em um ônibus na cidade de Gwanda, no sudoeste do país, segundo informações da polícia local nesta sexta-feira (16). Segundo a imprensa local, a explosão de um tanque de combustível que pertencia a um passageiro foi a provável causa do acidente.