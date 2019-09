Incêndio em prédio de Camboriú faz 22 apartamentos serem evacuados

Um incêndio em Camboriú, Santa Catarina, atingiu um prédio comercial e residencial nesta segunda-feira (23). O fogo teve início por volta das 2h e acabou destruindo uma loja atacadista e uma indústria de aço que ficavam no primeiro andar do prédio. Na parte superior, 22 apartamentos foram evacuados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, alguns apartamentos também foram atingidos pelo fogo. Os moradores tiveram que sair do local porque a estrutura poderia não aguentar.

Segundo os bombeiros, eles conseguiram controlar o fogo e uma boa parte do prédio foi preservada. Além disso, a Defesa Civil e a Polícia Militar foram comunicadas para isolar o espaço e prestar atendimento as vítimas do incêndio. Ninguém ficou ferido. A prefeitura da cidade organizou um espaço para receber as famílias que não podem voltar para casa.

