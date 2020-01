Rio Grande do Sul Incêndio em restaurante de Gramado deixa feridos

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2020

Restaurante fica localizado na rua Ângelo Bisol. Foto: Reprodução/GoogleMaps Restaurante fica localizado na rua Ângelo Bisol. (Foto: Reprodução/GoogleMaps) Foto: Reprodução/GoogleMaps

Um incêndio na madrugada deste domingo (19) deixou pelo menos oito pessoas feridas em um restaurante de Gramado. O fogo teria começado na cozinha do restaurante La Casa D´Fondue, localizado na rua Ângelo Bisol, no centro da cidade, após um funcionário tentar reabastecer o reservatório que mantém a chapa do fondue aquecida, usando quantidade excessiva de álcool e causando uma explosão no local.

O funcionário teria ficado gravemente ferido e encaminhado para a Capital. Outras sete pessoas ficaram feridas e atendidas na própria cidade, mas não ficou claro se eram também funcionárias do local. Fontes locais dizem que seriam três funcionários e cinco turistas.

