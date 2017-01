IncÃªndio em um navio deixa ao menos 23 pessoas mortas na IndonÃ©sia

Pelo menos 23 pessoas morreram e outras 17 estão desaparecidas após um navio com 250 passageiros pegar fogo neste domingo (1). A embarcação navegava de Jacarta a ilha de Tidung, na Indonésia.

De acordo com o porta-voz da polícia do arquipélago de Mil Ilhas, Ferry Budiharso, o incêndio começou devido a um curto-circuito em um gerador de energia do barco. O porta-voz da agência nacional de gestão de catástrofes, Sutopo Purwo Nugroho, afirmou que o navio registrou o problema assim que partiu do porto Muara Angke, no Norte de Jacarta. (Folhapress)

Comentários