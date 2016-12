IncÃªndio fez bombeiros esvaziarem festa de casamento, sÃ³ que a noiva nÃ£o se assustou e fez questÃ£o de tirar foto nos braÃ§os deles

Quando entrou no salão onde iria se casar, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a noiva Allison Russoniello estava decidida que nada estragaria aquele dia. Por isso, quando o local foi evacuado por causa de um cheiro de queimado vindo da cozinha, ela não se desesperou… e aproveitou para tirar uma foto incrível com os bombeiros.

“Decidi que faria uma limonada com os limões que eu tivesse. O que fazer numa situação dessas? Sentar e chorar? Iria arruinar minha maquiagem”, afirmou Allison ao site InsideEdition.

Por isso, quando viu que todos os seus convidados estavam na rua, a noiva chamou o fotógrafo e decidiu tirar fotos em cima do caminhão dos bombeiros. É claro que, naquele momento, ela queria mesmo era estar festejando com seu noivo, Kevin Duffy, com quem estava junto havia seis anos. Mas, se não dava para prosseguir com o casamento, por que não se divertir?

Allison contou que chegou a ter um pouco de medo quando ouviu que o rádio do caminhão não parava de chamar mais bombeiros para o local. No entanto, após alguns minutos, os bombeiros começaram a sair do salão. Eles descobriram que a fonte da fumaça e do cheiro de queimado era uma geladeira com defeito.

Antes de retomar a cerimônia e a festa, a noiva mandou todos os bombeiros de volta para o salão para tirar uma última foto daquela situação. Erguida por vários homens e vestindo o capacete deles, Allison simplesmente registrou a melhor imagem da festa. Agora casada, ela e Duffy têm uma boa história para contar no futuro ilustrada por uma foto épica.

Comentários