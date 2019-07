Incêndio florestal ameaça detonar munições da Segunda Guerra na Alemanha

Um grande incêndio está tomando uma área florestal na Alemanha. Até o início da tarde, o fogo já havia afetado 430 hectares de floresta, que fica aproximadamente 50 quilômetros a sudoeste da cidade de Schwerin. O município fica a 200 quilômetros da capital alemã. Cerca de 400 bombeiros e soldados das Forças Armadas da Alemanha trabalham, nesta segunda-feira (1º), para combatê-lo.

O desastre está sendo considerado um dos maiores incêndios florestais já registrados no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, no leste do país. Agora as autoridades temem que as chamas invadam uma antiga área militar onde estão enterradas toneladas de antigas munições, muitas delas da época da Segunda Guerra Mundial. As autoridades estimam que 45 toneladas de explosivos e munições ainda estejam enterrados na área, que abrigou um antigo paiol da Kriegsmarine (marinha de guerra da Alemanha nazista) até 1945.

As autoridades suspeitam que a origem do incêndio é criminosa.

