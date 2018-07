Um incêndio florestal no Norte da Califórnia (EUA) continuava a se espalhar nesta terça (3), enquanto bombeiros tentavam apagar o fogo que ameaça centenas de casas e outras estruturas, deixando o céu repleto de nuvens pretas de fumaça. O incêndio, que começou no sábado (30) no condado rural de Yolo, consumiu 28.800 hectares de grama, arbustos e densa plantação de carvalhos.