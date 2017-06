IncÃªndio florestal deixa pelo menos 62 mortos e 59 feridos em Portugal

O aviso vermelho indica situação meteorológica de risco extremo, enquanto o laranja, o segundo mais grave em uma escala de quatro, aponta para um risco entre moderado a elevado. O incêndio começou por volta das 15h de sábado (horário local). Quase 700 bombeiros e mais de 200 veículos trabalham no combate ao fogo, que ainda não foi controlado. Centenas de pessoas tiveram que deixar suas casas.

O sábado foi de forte calor no país, com temperaturas que superaram os 40 graus em várias regiões. Após ter registrado poucos incêndios florestais em 2014 e 2015, Portugal foi duramente atingido no ano passado, com mais de 100 mil hectares de florestas devastadas pelas chamas em seu território.

“Enfrentamos uma terrível tragédia”, afirmou o primeiro-ministro português, Antônio Costa. “Lamentavelmente, é sem dúvida a maior tragédia dos últimos anos em relação a incêndios florestais”, disse.

O primeiro-ministro declarou que, no momento, “a prioridade é combater o incêndio que permanece e entender o que ocorreu”. Segundo o secretário de Estado de Administração Interna do Governo, João Gomes, “as chamas se propagaram de um jeito sem explicação”.

O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa viajou à região atingida para prestar suas condolências às famílias das vítimas e “compartilha sua dor, em nome de todos os portugueses”, segundo o governo. “Houve e há uma mobilização notável com os meios existentes e aqueles que estão para chegar. Uma coragem e determinação, capacidade de resistência perante elementos naturais, infelizmente únicos”, disse o mandatário.