Incêndio na Califórnia destrói um estúdio de Hollywood e leva artistas a deixarem suas casas

O incêndio na Califórnia destruiu um estúdio de Hollywood e levou artistas a deixarem suas casas. As estrelas Kim Kardashian e Lady Gaga estão entre as mais de 250 mil pessoas que tiveram de abandonar suas casas em meio ao incêndio Woolsey, que destruiu uma área de 364 km² na região de Malibu, lar de estrelas do cinema e da música.

Os três focos de incêndios que atingem o norte e o sul da Califórnia deixaram um rastro de destruição no estado, com ao menos 31 mortos e 228 desaparecidos.

Kim relatou em uma rede social que deixou a casa onde vive com seu marido, o rapper Kanye West, na quinta-feira (8). No dia seguinte, ela afirmou que “ouvi que as chamas atingiram nossa propriedade, mas agora estão mais controladas”.

Em um vídeo publicado em uma de suas contas oficiais na internet, a cantora Lady Gaga afirmou que deixou sua casa em Malibu na sexta-feira (9). Ao fundo, é possível ver uma fumaça negra. O ator Will Smith e o cineasta Guillermo del Toro também tiveram de abandonar suas casas na região.

A cantora Cher, que mora em Malibu desde 1972, afirmou que o incêndio estava próximo da sua residência, mas no momento ela não estava no local. “Casas de amigos queimaram. Eu não suporto o pensamento de não haver Malibu”, escreveu a cantora em uma rede social.

O fogo também destruiu o Paramount Ranch, estúdio que há quase cem anos abriga gravações de produções de faroeste para cinema e televisão. Recentemente, o local foi palco de filmagens das duas temporadas do seriado Westworld, do canal HBO.

A fuga em massa de milhares de moradores simultaneamente causou grandes engarrafamentos nas pequenas estradas que servem ao interior do Estado — ao menos nove morreram dentro dos carros, enquanto tentavam desesperadamente escapar das chamas.

São três incêndios que ocorrem simultaneamente. O mais grave, o Camp, está localizado no Norte da Califórnia — no domingo (11) ele se tornou o mais mortal da história do estado, igualando um recorde de 1933, com 29 mortos.

Ao Sul, na região de Los Angeles, ocorrem outros dois incêndios, sendo o maior o Woosley, que deixou dois mortos encontrados carbonizados em um carro próximo a Malibu. O outro é o Hill, que já foi 75% controlado, segundo os bombeiros.

Os três incêndios começaram na última quinta-feira (8). Primeiramente, o Camp pela manhã (cerca de 200 km ao nordeste de San Francisco), seguido pelo Hill e pelo Woosley (cerca de 650 km ao sul). A Califórnia vive uma onda recente de incêndios de grande proporções.

E a tendência é a situação piorar nos próximos dias, em especial no Sul do Estado, onde o Woosley está apenas 10% contido. A previsão do tempo para região, com clima seco e fortes ventos, pode contribuir para dificultar o trabalho, disse Ken Pimlott, chefe do Departamento de Combate a Incêndio.

