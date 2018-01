As autoridades da Coreia do Sul contabilizaram ao menos 37 mortos no incêndio que na quinta-feira atingiu um hospital na cidade de Milyang. Conforme o Ministério da Saúde do país oriental, ainda é desconhecida a causa do fogo, que começou em uma sala de emergência. Dentre os 131 feridos que sobreviveram, 18 estão em estado grave.

