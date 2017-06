Um homem morreu carbonizado em um incêndio provocado pela queda de uma parte do foguete espacial russo Soyuz 2.1a, lançado do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. A informação foi divulgada em um comunicado nesta quinta-feira (15) pelo comitê nacional de gestão de emergências do país asiático.Outro homem sofreu queimaduras em 45% do corpo e foi hospitalizado.

