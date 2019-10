Incêndios florestais na Califórnia chegam a Los Angeles; estado está sob emergência

Os incêndios florestais que atingem a Califórnia há cerca de uma semana chegaram a Los Angeles, segunda maior metrópole dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (28). Bombeiros combatem as chamas desde a madrugada, principalmente na parte oeste da cidade.

As autoridades dizem que algumas queimadas começam quando ventos quentes e secos derrubam fiações já deterioradas.

De acordo com o jornal “Los Angeles Times”, autoridades ordenaram que ao menos 10 mil construções – incluindo residenciais – sejam esvaziadas rapidamente. O prefeito da cidade, Eric Garcetti, diz que ao menos cinco casas foram queimadas.

“Vá embora quando pedirmos que vá embora. A única coisa que você não pode recuperar [se perder] é você e sua família”, afirmou o prefeito.

O jogador de basquete LeBron James, estrela do Los Angeles Lakers, afirmou que ele e a família precisaram deixar a casa onde vivem por causa do fogo. “Rezo por todas as famílias na área que possam ser afetadas”, escreveu no Twitter.

“Por favor, fiquem em segurança o mais rápido possível”, pediu o jogador.

Man these LA 🔥 aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

I 🙏🏾 for all the families in the area that could be affected by these 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 now! Pretty please get to safety ASAP — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

Incêndios na Califórnia

A situação ainda é pior no norte do estado, onde ao menos 200 mil pessoas tiveram de deixar suas casas. Desde o início dos incêndios, o fogo destruiu uma área de 267 km², danificou ao menos 40 casas e ameaça 80 mil estruturas na região.

Ao menos 180 mil pessoas tiveram de deixar suas casas no norte do estado, a maior evacuação feita no local. Não há relatos de mortes até o momento.

Por causa dos incêndios, o governador Gavin Newsom declarou estado de emergência para todo o estado.

A principal companhia energética da Califórnia, Pacific Gas & Electric, cortou a energia de 2,5 milhões de pessoas no norte do estado para evitar mais incêndios. As informações são do portal G1.