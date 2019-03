Incentivo à leitura: programa Adote um Escritor vai mudar em 2019

Por Gabriella Rocha*

O programa Adote um Escritor vai mudar na edição de 2019. O projeto, desenvolvido em 2002 pela Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL) e a Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre (Smed), promove o encontro entre autores e alunos de escolas da rede municipal de ensino, a fim de incentivar o apreço pela leitura. Para isso, as instituições devem “adotar” um escritor brasileiro, escolher obras de literatura do mesmo e adquirir uma quantia relevante de títulos, por meio de recursos distribuídos pela Smed. Depois disso, os alunos usam o material adquirido em atividades escolares.

Nos encontros propostos, os escritores e ilustradores fazem visitas às escolas participantes. Em caso de autores gaúchos, essas reuniões acontecem entre os meses de agosto, setembro e outubro. Posteriormente, na primeira quinzena de novembro, são realizados os encontros com profissionais de outros estados, durante a Feira do Livro de Porto Alegre. Com a ideia de democratizar o projeto e aumentar o número de participantes, neste ano, autores independentes ou de pequenas editoras também poderão participar. Além disso, pela primeira vez, os professores também terão a oportunidade de realizar a curadoria dos livros que serão utilizados.

Os interessados tem até o dia 5 de abril para se candidatar diretamente com a Smed, preenchendo um formulário de adesão com dados pessoais e informações a respeito dos livros. Nesta manhã, o número de inscritos já ultrapassava 70. “Esta alta adesão demonstra que havia interessados em participar que estavam de fora do processo. Agora, as escolas poderão fazer suas escolhas com um universo maior de oferta”, demonstra o secretário Adriano Naves de Brito. Neste ano, a secretaria deslocou aproximadamente 580 mil reais para o projeto. O uso do dinheiro fica a critério da escola parceira: poderá ser utilizado para adquirir os livros, para visitar a Feira do Livro de Porto Alegre ou para pagar o cachê do autor no momento da visita.

Mais informações com a Smed, por telefone – (51) 3289-1965 – ou e-mail – biblioteca@smed.prefpoa.com.br.

