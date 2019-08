O incentivo ao aleitamento materno motiva a realização de diversas atividades no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Nesta quarta-feira (14), o setor de neonatologia promove conversa voltada a mães e pais, no sentido de destacar os benefícios da amamentação para o futuro, com apresentação de vídeos e distribuição de folders.

