Inclinação em prédio suspende aulas na UFPE

As aulas na faculdade de Direito da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) foram suspensas após alunos notarem uma inclinação na torre do relógio do prédio onde a unidade funciona. A previsão é de que as aulas sejam retomadas normalmente nesta segunda (19). Nesta sexta (16), dois dias após a suspensão, a UFPE anunciou o início de obras emergenciais de recuperação da estrutura.

