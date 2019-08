Inclusão: Sine oferece 2.397 vagas de emprego para PCD e reabilitado do INSS

Com o objetivo de ampliar a inclusão, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS/Sine) realizará, nesta sexta-feira (23), o evento Ação PCD – dia da inclusão social e profissional das pessoas com deficiência e dos beneficiários reabilitados do INSS. Com abertura estimada para as 9h na agência FGTAS/Sine no Centro de Porto Alegre (rua José Montaury, 31), o evento deverá oferecer 2.397 vagas de emprego para o público selecionado em todo o Estado. Além destas, a ação deverá promover atividades de orientação profissional e entrevistas de emprego.

Na capital, será prestado o serviço de intermediação de mão de obra e estarão presentes representantes de quatro empresas que realizarão entrevistas de emprego. Servidores da FGTAS encaminharão solicitações de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) para confecção no mesmo dia, na sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do RS (av. Mauá, 1.013 – 1º andar), das 9h às 16h, exclusivamente para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS.

Nas demais agências FGTAS/Sine da capital (Azenha, Zona Norte e Tudo Fácil Centro e Zona Sul), será prestado atendimento preferencial ao público com deficiência e reabilitado do INSS nas áreas de intermediação de mão de obra e de encaminhamento de seguro-desemprego e de CTPS.

O evento é uma celebração da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, promovida de 21 a 28 de agosto pela Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul (Faders).

