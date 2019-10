Inclusão social em destaque na Feira do Livro de Nova Petrópolis

Um dos mais expressivos e tradicionais eventos culturais da Serra Gaúcha, a Feira do Livro de Nova Petrópolis, aconteceu entre os dias 8 e 13 de outubro. Em sua 24ª edição, a mostra propôs o debate sobre a inclusão social em seus mais diversos aspectos, através da temática, “Não há limites para quem lê”.

O Acqua Lokos Parque Hotel, dando andamento em uma de suas diretrizes institucionais – que é fomentar ações culturais e sociais, nas diversas regiões do Estado, marcou presença como um dos parceiros da exposição.

De acordo com Paulo Soares, Secretário Adjunto de Educação, Cultura e Desporto do município, ter a participação do reconhecido complexo de lazer e diversão gaúcho aumentou o fluxo de visitantes ao longo da atividade.

“A participação do Acqua Lokos em nossa feira do livro foi muito positiva, isto porque ele é reconhecido pela qualidade de seu entretenimento e por estimular os valores familiares dentro da própria entidade, princípios que são muito importantes para nossa comunidade”, afirma.

Segundo a diretora do Acqua Lokos, Jomara Souza, a empresa esteve com um estande, durante o dia 11 de outubro. “O visitante que passou por lá pôde, além de fazer um registro fotográfico com o cavalinho Pangaré, adquirir passaportes da Temporada Inverno, para um dia de parque ou um dia de parque com almoço, com até 40% de desconto em relação ao preço de bilheteria”, explica.

A 24ª Feira do Livro de Nova Petrópolis foi aberta ao público e ocorreu, das 8h às 21h – na Rua Coberta e Praça das Flores.

Operando desde 1997, o Acqua Lokos já é considerado um dos maiores complexos de diversão e lazer do Brasil, sendo um dos pontos turísticos mais procurados na região litorânea do Estado. Na Temporada Inverno as Áreas Diversão e Fazenda ficam abertas ao público às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h, já o hotel mantém-se em funcionamento 24h por dia durante o ano todo. O encerramento da temporada acontecerá no dia 24 de novembro, quando já iniciarão os preparativos para a Temporada Verão 2020.

De acordo com o diretor do Acqua Lokos Parque Hotel Fabiano Brogni, o interesse pela “estação seca” vem aumentando a cada ano. “Estamos trabalhando com muito esmero para que a Temporada Inverno se consolide cada vez mais como uma excelente alternativa de entretenimento para as pessoas que moram no litoral e os turistas que nos visitam”, explica.

