Incontinência verbal

Ciro Gomes não pode ver uma casca de banana solta que corre para pisar em cima. No instante seguinte, escorrega. Foi o que aconteceu ao anunciar, durante entrevista à TV Difusora, do Maranhão, que sua eleição garantirá a saída de Lula da prisão. Nem os militantes do PT, cujos votos ele busca afoitamente, acreditaram.

O site do PDT, até às 23h de ontem, silenciou sobre a promessa.

O candidato trabalhista à Presidência da República coleciona declarações exageradas e desconexas ao longo da carreira.

Com música é mais fácil

PT, PSB e PSOL entraram no Supremo Tribunal Federal com a Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a regra da legislação eleitoral que trata da realização de eventos para arrecadação de recursos e da proibição de showmícios por candidatos em campanha.

Empresários do ramo musical se apressam para oferecer aos partidos duplas sertanejas de sucesso. Algumas delas: Marlboro e Hollywood, Domyngo e Feryado, Simpatia e Gente Fina, Preferido e Predileto, Conde e Drácula. Levam multidões às praças de cidades do Interior.

Perderam o prumo

O MDB cogitou lançar um candidato próprio ao governo do Rio de Janeiro, mas ontem decidiu apoiar Eduardo Paes, do DEM. O mais incrível: ele deixou de ser emedebista em abril deste ano.

Dá de tudo

Circulam na Internet ofertas de emprego em comitês eleitorais. São falsas. Em primeiro lugar, as cúpulas têm listas prontas para indicações há muito tempo. As contratações exigem margem considerável de confiança. Estranhos não entram. Em segundo, o dinheiro para campanhas anda tão curto que os pretendentes ainda seriam passíveis de levar uma mordida no bolso.

Preparam os trombones

O repasse de 1 bilhão e 700 milhões de reais do Fundo Eleitoral vai provocar brigas internas em alguns partidos. Não existem regras legais estabelecidas para a distribuição e os descontentes farão muito barulho.

Mais uma vez

José Maria Eymael, do jingle Ey, Ey Eymael, concorrerá pela quinta vez à Presidência da República. Vai receber 4 milhões e 140 mil do Fundo Eleitoral e não haverá problemas. É o dono do PSDC.

Nascido em Porto Alegre, estudou no Colégio Rosário e se filiou ao PDC em 1962. Depois, fez carreira exitosa como advogado em São Paulo.

Problemas até dizer chega

Três profissionais comentavam ontem sobre a bomba da qual escaparam. Tinham o apoio da bancada estadual do MDB para assumir há um ano a direção do Trensurb. Chegaram a visitar a empresa e viram que estava lotada de problemas. Desembarcaram logo.

É demais

Depois de alguns escândalos, o cargo de ministro do Trabalho foi preenchido por escolha pessoal do presidente Michel Temer, sem indicação partidária. Mesmo assim, acabou estourando novo escândalo.

Volta no dia 1º

A Assembleia Legislativa terá mais uma semana de recesso. As campanhas diminuirão as atividades nas comissões técnicas e no plenário, como costuma acontecer em ano eleitoral.

Vai vender

É aguardada a chegada a Porto Alegre do livro “A Farra dos Guardanapos – o último baile da Era Cabral”, do jornalista Silvio Barsetti. Narra as duas versões para um mistério: quem vazou aos jornais as famosas fotos da caríssima festa em Paris, promovida pelo ex-governador Sérgio Cabral.

Há 65 anos

A 25 de julho de 1953, o presidente da República, Getúlio Vargas, atendeu a apelos, liberando 25 milhões de cruzeiros para o começo das obras de construção da travessia sobre o Rio Guaíba. Com o anúncio do edital de concorrência, 42 empresas mostraram interesse.

Mudança para pior

Em outras épocas, candidatos iam até as últimas consequências. Hoje, acham que não precisam passar das primeiras.

