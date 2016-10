Incorporadora investe em projeto inovador na área da saúde para a 3º idade

Um dos nichos econômicos com alto potencial de crescimento no Brasil é a terceira idade. As pesquisas demonstram uma mudança na pirâmide demográfica. Segundo o IBGE, em 2010 o país somava 19,3 milhões de idosos e em 2020 o número deve chegar a 28,3 milhões, um aumento de cerca de 45%.

Atenta a este cenário, a construtora e incorporadora GC Engenharia investiu cerca de R$ 14 milhões em um empreendimento exclusivo para este segmento da população. Em parceira com a Hospitalar ATS, empresa do ramo da saúde, nasceu o La Fontana ATS, com o conceito de Hotelaria com Saúde Assistida, uma alternativa de moradia com qualidade de vida para pessoas acima de 60 anos.

O projeto conta com 2.300 m² de área construída, dividias em 24 grandes suítes, todas de frente pro Guaíba, e uma infraestrutura completa em ambientes planejados com toda acessibilidade. Além de uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde 24 horas por dia.

Acrescenta Paulo V. Garcia, diretor da GC, “o La Fontana é um empreendimento inédito do sul do país e marca o posicionamento da GC Engenharia em construções na área de saúde”.

Na próxima segunda-feira (17), às 18h, o La Fontana, localizado na Rua Hipólito da Costa, 536 , oferece um coquetel a convidados e formadores de opinião para apresentar o projeto.

