Incorporadora Karagounis prevê aumento de 50% no volume de negócios com participação na Expointer

Entre os dias 25 de agosto e 2 de setembro, interessados em adquirir um imóvel poderão dar início às negociações enquanto visitam a 41ª Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários (Expointer). A incorporadora Karagounis estará presente na feira, com o estande Liberdade e corretores à disposição, com atendimento exclusivo para aquisições de imóveis no empreendimento Alta Vista, localizado ao lado da Arena do Grêmio.

Com a participação na feira, a empresa projeta um aumento de até 50% no volume de negócios. O Alta Vista compreende duas das sete torres do Residencial Liberdade e possui unidades de dois e três dormitórios, somando mais de dez mil metros quadrados de infraestrutura para lazer, com playground, piscina, espaço gourmet, academia, entre outros diferenciais.

Ação exclusiva para a feira

Clientes que adquirirem imóveis do empreendimento Alta Vista durante a Expointer poderão escolher entre duas opções de presente: um ano de isenção condominial ou a colocação de piso e rodapé em todo o apartamento. Além disso, a Incorporadora preparou promoções relâmpagos, em parceria com a Arena do Grêmio, para os clientes que visitarem o empreendimento.

O estande do Residencial Liberdade na Expointer, com 70 metros quadrados, está localizado na quadra N, próximo ao pavilhão do SIMERS.

Deixe seu comentário: