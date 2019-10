Incorporadora lança plataforma de informações de alta tecnologia, apostando na retomada do setor

Impulsionados pela SELIC abaixo de 5,5%, inflação de 3,5% e diminuição da taxa de juros dos financiamentos para pessoas físicas, a RottaEly aposta na retomada gradual do setor da Construção Civil e da economia para o último trimestre deste ano e para o próximo biênio.

A empresa é uma das principais construtoras e incorporadoras de Porto Alegre em termos de vendas e volume de lançamentos, devendo terminar 2019 com 7 canteiros de obras abertos , totalizando mais de 70 mil m² de obra. Para 2020 devem ser entregues quatro empreendimentos, com 350 unidades residenciais e comerciais de médio e alto padrão.Para os próximos 24 meses a previsão é de R$ 470 milhões de VGV com quatro lançamentos nos bairros Tristeza, Menino Deus, Petrópolis e Jardim Europa.

Flagship, VGV de R$ 76 milhões

Um bairro planejado, com um dos metros quadrados mais valorizados da cidade, empreendimentos imponentes, ruas arborizadas e um dos maiores parques de Porto Alegre. Cercado das mais importantes conveniências da cidade como universidades, escolas, centros corporativos e três shoppings centers.

Segundo o diretor Pedro Ely “este é o cenário de um dos bairros mais desejados da cidade, que escolhemos para lançar o Flagship, residencial que simboliza o conceito da marca”.

O empreendimento situado na Rua Cipó,450 é composto por uma torre de 14 andares com 126 apartamentos e 10 lojas comerciais. Com múltiplas plantas personalizáveis dirigidas para pessoas de várias faixas etárias e momentos de vida que desejam morar no Jardim Europa. A área condominial do Flagship possui amplos e refinados espaços: um estiloso hall, um salão de festas versátil, academia, salão de jogos modernamente equipado e piscina aberta e aquecida localizada no segundo pavimento, que permite uma bela vista do bairro.

O BIM: Building Information Modeling – Modelagem de Informações da Construção

O Flagship é o primeiro empreendimento da RottaEly completamente modelado em BIM, uma plataforma de alta tecnologia de informações geradas e mantidas durante todo o ciclo do produto. A Rotta Elyestrategicamente optou pela implantação do sistema dentro da própria empresa e está garantindo que essa plataforma integre as etapas de projeto, orçamento, planejamento e obra do empreendimento. Assim, a Incorporadora visa otimizar prazos, reduzir custos e retrabalhos e evitar indefinições ao longo do ciclo construtivo do produto. “As informações geradas através do BIM trarão fluidez e sinergia a todo o projeto e isso vai resultar em um produto de alta qualidade para o nosso cliente”, afirma o Gerente de Projetos da empresa Paulo Luz.

A RottaEly

A RottaEly foi fundada no ano de 2000. É uma empresa genuinamente gaúcha, familiar e de capital fechado, que já realizou a entrega de mais de 1.200 unidades residenciais e comerciais. Diferencia-se pela concepção arquitetônica dos seus produtos, sempre alinhados com o bairro onde estão inseridos. A empresa tem trabalhado estrategicamente na compra de terrenos em importantes e consolidados bairros da cidade. No plano estratégico pretende atuar em regiões “imunes a crise”, que possuam demanda historicamente consolidada.

