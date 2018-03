Indefinição de Sartori atrasa negociação de apoios do MDB

A queixa de alguns partidos, da falta de um diálogo mais consistente do MDB sobre a disputa ao governo, tem um motivo: a demora prudente do governador José Ivo Sartori em aceitar a candidatura à reeleição. O governador gaúcho vive a típica situação do dito português “se correr o bicho pega,e se ficar o bicho come”: Uma eventual resposta negativa, pegaria o partido desprevenido. E, caso antecipe a decisão positiva, Sartori traria imensas dificuldades politicas para o governo, além daquelas que já possui na Assembleia Legislativa.

General diz que Rio vive crise de vergonha na cara

O general Carlos Alberto dos Santos Cruz, Secretário Nacional de Segurança Pública desde o abril do ano passado e que agora acumula o cargo de secretário-executivo do recém-criado Ministério da Segurança Pública, fez um comentário diferente da leitura hipócrita sobre o Rio: “A crise em que se encontra o Rio de Janeiro é fruto de uma longa história de falta de vergonha na cara”.

Caso Kiss vai parar no STJ e STF

A decisão do 1° Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, que negou recurso do Ministério Público, que pretendia ver os réus no processo da boate Kiss submetidos a júri popular, evidentemente desagradou aos membros da AVTSM (Associação das Vitimas da Tragédia de Santa Maria). O advogado Ricardo Breier, que atuou como assistente de acusação comenta: “Não é um palco, isto aqui é uma cobrança social de uma tragédia que não está dando efeitos multiplicativos e educativos para a sociedade. Estamos vendo boates novamente cheias e planos de incêndio que não estão sendo respeitados, e a Justiça não está trazendo efeitos pedagógicos como em casos históricos no mundo. Esperamos a publicação dessa decisão para encaminhar um recurso especial ao STJ e paralelamente também ao STF”.

O roteiro do impeachment em Caxias do Sul

Apenas imprensa , vereadores e funcionários do legislativo terão acesso às sessões do processo de impeachment do prefeito Daniel Guerra (PRB) de Caxias do Sul, a partir da próxima segunda-feira. O cronograma já foi definido: o prefeito será o primeiro a ser ouvido na segunda-feira, às 9h. As testemunhas começam a ser ouvidas na terça-feira, quando a Comissão ouve o chefe de Gabinete da prefeitura, Julio Cesar Freitas, e o secretário de Governo, Luiz Eduardo Caetano.

Corrida ao etanol

Um fenômeno surgido a partir do aumento no preço da gasolina,já chega ao Estado. Motoristas passam a dar preferência ao etanol. Mesmo diante da relação entre os dois combustíveis na faixa dos 70% do valor do litro da gasolina.

DEM prepara nomeação de interventor no RS

Enquanto a direção nacional do DEM prepara a indicação de um interventor no Rio Grande do Sul, o deputado federal Onyx Lorenzoni, atual presidente estadual, emite sinais de que está se movimentando. Onyx está retornando da Asia, onde acompanhou roteiro político do deputado Jair Bolsonaro, de cuja candidatura à presidência da República assumiu a coordenação política. O DEM quer fidelidade total ao seu candidato à presidência, que será o deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados.

