Índia comemora Dia Internacional do Ioga

A Índia celebrou nesta quinta-feira (21) o Dia Internacional do Ioga com milhares de praticantes nas ruas em eventos organizados em diversas cidades. Na cidade de Kota, possivelmente foi atingido um novo recorde, depois que o popular guru Baba Ramdev assegurou ter reunido em um local no Oeste do país mais de 200 mil amadores desta arte milenar.

