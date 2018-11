Índia inaugura maior estátua do mundo

O governo da Índia inaugurou na cidade de Gujarat a estátua mais alta do mundo. Confeccionada em bronze, concreto e aço, a estrutura tem 182 metros de altura (o dobro da Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos) e representa Sardar Vallabhbhai Patel (1875-1950), primeiro-ministro do Interior que foi um dos personagens mais importantes do processo de independência do país.

