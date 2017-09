As autoridades da Índia investigam as causas da morte de quase 50 crianças registradas em agosto na unidade neonatal de um hospital do Estado de Uttar Pradesh, no Norte do País. Em pouco mais de um mês, esse já é o segundo caso massivo de óbitos de recém-nascidos na região. Suspeita-se que os motivos sejam a encefalite e a falta de oxigênio nas encubadoras.

