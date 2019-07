Índia lança foguete com destino à lua

A agência espacial indiana ISRO completou, nesta segunda-feira (22), o lançamento do foguete GSLV-MkIII com destino a lua. A missão, denominada Chandrayaan-2, fará da Índia o 4° país a aterrissar no solo do satélite natural da terra. A decolagem ocorreu à 1h43 (06h13 de Brasília) da plataforma de lançamento de Sriharikota.

O objetivo da missão é pousar um robô próximo ao polo sul do satélite e lançar uma sonda na órbita lunar.

O presidente da agência Kailasavadivoo Sivan, disse ao jornal “The Guardian” que a equipe de pesquisadores trabalhou incansavelmente para resolver uma falha que, uma semana antes, impediu o lançamento original. Segundo informações divulgadas pela imprensa local o motivo para abortar a missão teria sido um vazamento em um cilindro de hélio.

“É o início de uma jornada histórica da Índia em direção à Lua. Aterrissar em um local perto do polo sul deve ajudar a realizar experimentos científicos para explorar o inexplorado” afirmou Sivan.

Vale ressaltar que, em abril, uma sonda israelense fracassou ao pousar em solo lunar.

