Indicação de Augusto Aras para assumir PGR começa a tramitar no Senado  

A indicação de Augusto Aras para procurador-geral da República começou a tramitar no plenário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre vai ler, nesta quarta-feira (11), a mensagem presidencial indicando o subprocurador-geral para substituir Raquel Dodge. Este é o primeiro passo oficial da tramitação do nome de Aras, que foi indicado pelo presidente para comandar o Ministério Público Federal.

Aras já tem conversado com senadores sobre como pretende comandar a Procuradoria-Geral da República, e teceu críticas ao que ele considera excessos eventuais praticados por procuradores da Operação Lava Jato. Após a leitura no plenário, o texto será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e depois o subprocurador deve ser sabatinado pelo Senado, no próximo dia 25.

