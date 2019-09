Indicações de sommeliers gaúchos na Dionisia VinhoBar

Quatro das 64 torneiras da Dionisia VinhoBar passam a ter rótulos indicados pelos professores especialistas da Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul (ABS-RS). Batizado de ‘ABS-RS Recomenda’, o projeto terá indicações nas categorias vinhos do Brasil, do Mundo, Terroir e Tendências. Na terça-feira, dia 17, Jaqueline Meneghetti e Orestes de Andrade Jr. recebem um grupo de convidados para apresentar o projeto e degustar os quatro primeiros rótulos selecionados: Lendas do Pampa Tempranillo (Vinícola Guatambu); Ulian Cabernet (Vinícola Ulian); Los Intocables Black Malbec (Finca Las Moras) e o italiano Barone Montalto Passivento (Barone Montalto). A iniciativa une educação e enofilia, dois temas muito importantes para Dionisia VinhoBar e ABS-RS.

Deixe seu comentário: