O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira (24) que vai vetar o trecho de projeto aprovado pelo Congresso Nacional que tira do chefe do Executivo a prerrogativa de indicar diretamente os presidentes de agências reguladoras. O texto foi aprovado no final de maio pelo Legislativo. Bolsonaro tem até esta terça-feira (25) para sancionar, vetar ou vetar parcialmente o projeto.

