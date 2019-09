Indicado para a Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras chama para a sua equipe procurador que foi vetado na Comissão de Mortos e Desaparecidos

Indicado para comandar a PGR (Procuradoria-Geral da República), o subprocurador Augusto Aras já começou a convidar nomes para compor a sua equipe, mesmo antes de ser aprovado em sabatina no Senado. Ao menos duas pessoas já foram oficialmente chamadas e outras têm sido sondadas por Aras nos últimos dias.

Uma delas é o procurador Ailton Benedito, chefe da Procuradoria da República em Goiás, que é alinhado politicamente ao governo de Jair Bolsonaro. Ailton foi indicado pelo governo para integrar a Comissão de Mortos e Desaparecidos, mas teve seu nome vetado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal.

Questionado, Benedito confirmou o convite, mas disse que ainda não decidiu se o aceitará e que deve se reunir pessoalmente nesta semana com Aras para conversar sobre o assunto. Segundo ele, não há ainda cargo definido. “Estamos avaliando como poderei colaborar”, afirmou Benedito.

O subprocurador aposentado Eitel Santiago Pereira confirmou nas suas redes sociais que aceitou o convite para ser secretário-geral da gestão de Aras. O titular do cargo é responsável pela gestão administrativa e orçamentária do Ministério Público. A função pode ser ocupada por pessoas de fora da carreira. É por isso que não há impedimento para Santiago ocupá-la, mesmo estando aposentado.

“Aceitei o convite para ser o secretário-geral do Ministério Público da União. Porém, tudo ainda depende da aprovação, pelo Senado, do nome de Augusto Aras, indicado pelo presidente Bolsonaro. Atuará, tenho certeza, respeitando os preceitos constitucionais e preocupado em contribuir com o desenvolvimento nacional”, escreveu o subprocurador em uma rede social.

