Indicados para procuradores da PGR defendem lista tríplice no Senado

Os três indicados para ocupar o cargo de procurador-Geral da República estiveram no Senado nesta quinta-feira (27), e defenderam o uso da lista tríplice para a escolha do novo líder da Procuradoria. Os indicados da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), para que o presidente Jair Bolsonaro aponte seu escolhido, se encontraram nesta tarde com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre.

“Nesses 18 anos em que a lista tem sido respeitada, há um trabalho junto às instituições para mostrar que ela serve ao fortalecimento da democracia interna”, disse o presidente da ANPR, Fábio da Nóbrega. Após conversa com Alcolumbre, ele ainda destacou que o presidente do Senado defende a lista tríplice: “O presidente Davi tem dito que entende que a lista tríplice fortalece a instituição. E não tenho nenhuma dúvida, por parte de todos os Poderes da República, do reconhecimento que esse processo vai fortalecer o Ministério Público Federal”.

Lista Tríplice

A lista tríplice é formada pelos subprocuradores da República Mário Bonsaglia, Luiza Frischeisen e Blal Dalloul, nessa ordem. O presidente da República não é obrigado a escolher dentre os três nomes da lista, mas tem sido tradição que a relação seja utilizada. A lista foi criada em 2001 e de 2003 a 2013, nos governos Lula e Dilma, o primeiro colocado foi o escolhido. Em 2017, Michel Temer escolheu a segunda colocada, Raquel Dodge.

O mandato de Dodge termina em 18 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro já deu declarações indicando que poderá escolher algum nome de fora da lista. “Todos que estão dentro, estão fora, tudo é possível. Vou seguir a Constituição”, disse ele, pouco antes da divulgação da escolha dos três nomes indicados pela ANPR.

