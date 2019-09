Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho e Luciano Nunes Maia Freire tomaram posse na manhã desta terça-feira (24) para recondução aos cargos no Conselho Nacional do Ministério Público no biênio 2019-2021. Indicado pelo Senado, Bandeira inicia o novo mandato a partir desta quarta. Indicado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), Nunes começou nesta terça seu segundo mandato.

