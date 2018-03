Índice Bovespa avançou 0,97%

As ações fecharam em alta no pregão de quarta-feira, com ganhos nos setores de Materiais básicos, Industriais e Utilidade pública, levando as ações a uma alta. No encerramento em São Paulo, o Índice Bovespa ganhou 0,97%. O melhor desempenho da sessão no Índice Bovespa veio das ações da Companhia Siderurgica Nacional, que subiram 5,46%, o que corresponde a 0,46 pontos.

