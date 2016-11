Índice de Confiança do Consumidor brasileiro cai em novembro após seis altas seguidas

A confiança do consumidor brasileiro recuou em novembro após seis altas consecutivas, informou a FGV (Fundação Getulio Vargas) nesta quinta-feira (24).

O ICC (Índice de Confiança do Consumidor) registrou queda de 3,3 pontos, para 79,1 pontos, depois de ter atingido no mês anterior o nível mais alto desde dezembro de 2014. O principal motivo para o resultado foi o recuo de 4,9 pontos do IE (Índice de Expectativas), para 87,7 pontos, interrompendo seis altas consecutivas.

O ISA (Índice da Situação Atual) recuou 1,1 ponto, para 67,9 pontos, o menor nível desde julho (65,7 pontos). O indicador que mede o grau de satisfação em relação à Situação Financeira das Famílias caiu 1,2 ponto, atingindo 62,4 pontos, retornando ao nível de setembro (62,2).

“Na falta de notícias positivas no front econômico e dada a contínua deterioração do mercado de trabalho, uma parcela dos consumidores brasileiros reduziu o otimismo em relação à perspectiva de melhora no horizonte de seis meses”, destacou em nota a coordenadora da sondagem do consumidor da FGV, Viviane Seda Bittencourt.

