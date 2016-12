Índice de infestação de fêmeas de Aedes atinge condição de alerta

O monitoramento inteligente do Aedes aegypti (MI Aedes) realizado pela prefeitura de Porto Alegre indica que o Imfa (índice médio de infestação de fêmeas adultas) do inseto vetor da dengue, zika e chikungunya na Capital passou para a condição de alerta na semana epidemiológica 51 (de 18 a 24 de dezembro).

O índice é obtido a partir do monitoramento semanal em 935 armadilhas para captura do mosquito adulto em 31 bairros da cidade considerados como vulneráveis para a dengue e com o histórico dos casos de dengue, zika e chikungunya confirmados na cidade.

Na Semana Epidemiológica 51, o Imfa de Porto Alegre ficou em 0,36. A condição de alerta indica que a população deve manter e incrementar as medidas de controle do vetor, dentre elas verificação e eliminação de água parada em pátios, calhas, ralos, além de descarte de resíduos inservíveis, entre outras.

Entenda o Imfa (índice médio de infestação de fêmeas adultas)

Com a metodologia, implantada pela prefeitura em 2012, é possível acompanhar, semanalmente, a densidade de mosquitos adultos em cada uma das armadilhas.

O número de coletas de fêmeas adultas do inseto gera o Imfa, considerado por semana epidemiológica. Este índice é dividido em satisfatório, moderado, alerta e crítico, de acordo com o número de fêmeas coletadas no total das armadilhas.

Respectivamente, cada uma das faixas tem o seguinte intervalo de Imfa: satisfatório, 0 a 0,15; moderado, 0,15 a 0,30; alerta, 0,30 a 0,9; e crítico, Imfa superior a 0,9.

A relação entre o Imfa e a classificação dos índices de infestação adotados pelo Ministério da Saúde é a seguinte: Imfa satisfatório – baixa infestação, Imfa moderado e alerta -média infestação; Imfa crítico – alta infestação.

Com o período de festas e férias chegando, é importante que as pessoas que viajam para locais com transmissão viral e casos confirmados de dengue, chikungunya ou zika fiquem atentas aos sintomas dessas doenças ao retornarem para a Capital. Diante deles, é importante procurar atendimento médico e referir a viagem para local com confirmação de alguma das doenças.

As doenças transmitidas pelo Aedes são de notificação compulsória por serviços de saúde e profissionais da área. A notificação à Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde desencadeia ações de controle vetorial quando necessárias, incluindo bloqueio de transmissão (aplicação de inseticida) quando há casos importados de dengue (contraídos fora de Porto Alegre) confirmados ou suspeitos de zika ou chikungunya.

Comentários