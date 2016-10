Índice de Medo do Desemprego diminui em setembro, mas segue acima da média histórica

O Índice de Medo do Desemprego caiu 6,7 pontos em setembro, para 61,2 pontos, na comparação com junho (data da pesquisa anterior), mas ainda está acima da média histórica, informou nesta terça-feira (11) a CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Ao mesmo tempo, acrescentou a entidade, o chamado índice de satisfação com a vida cresceu 2,5 pontos no mês passado, para 67 pontos. Apesar da melhora, ainda está entre os “menores índices da série histórica”.

Segundo a CNI, o índice do medo do desemprego e de satisfação com a vida resultam de uma pesquisa realizada entre os dias 20 e 25 de setembro com 2.002 pessoas em 143 municípios do País. Os indicadores variam de zero a 100 pontos. (AG)

